Aujourd'hui, j'avais la flemme de faire une énigme tiré par les cheveux (parce que j'ai pu beaucoup de cheveux, premièrement, et pi surtout parce que j'ai Dragon Quest XI à finir), alors j'me suis dis que j'allais simplement vous faire deviner de quel jeu il s'agit, pour la lettre R, comme ça, sans indice. Je vous laisse dans la jungle avec votre kekette et votre manette. Bon, si plusieurs propositions sont faites et que vous trouvez pas, quelques indices vous seront donné au fur et à mesure, mais je suis presque persuadé à 100% que le jeu de la lettre R est suffisamment difficile à trouver pour que personne ne le cite dès le premier coupAllez, démerdez-vous