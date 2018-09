Shadow of the Tomb Raider

J'ai terminé le jeu, et bien que j'ai fait en sorte de ne pas prendre de photos trop "spoil", ces photos couvrent le jeu dans ses grandes lignes. Donc oui, il y a du spoil en quelque sorte même si rien de lié à l'histoire.Alors vite fait, mon avis sans m'étaler car pas envie. J'ai passé un excellent moment sur ce jeu, il est mon favoris de l'ère reboot sans en douter. Très complet, majestueux, un gameplay qui tient toujours la route, une bande son divine et un ass engine hors norme. Néanmoins j'ai tout de même pesté sur la caméra qui des fois n'en fait qu' à sa tête. Reste que les gunfights sont à mon goût bien rigides et procurent peu de sensations, mais pas si grave tant il y a peu de combats dans le jeu, si ce n'est à la fin. D'ailleurs fin trop vite expédiée, et je ne parlerais pas de la scène post générique qui fait très mal aux fans, et pas dans le bon sens croyez-moi ! J'ai aimé le jeu en fait ou pas ? C'est à se demander... mais bien sûr ! Allez v'là les photos, déroulez-moi ça comme en bonne période de chiasse et on en parle plus.Tirez-la chasse quand même bande de porcs !(Cliquez sur les images pour les agrandir si désiré)