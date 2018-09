animes

, est une émission dans laquelle nous revenons sur un anime japonais, qu'il s'agisse d'une série, d'un film ou encore d'un OVA nous décortiquerons et analyserons le sujet afin de vous donner notre avis. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dernier production du studio BONES (Fullmetal achemist, My Hero Académia) réalisée par Kazuya Murata (Suisei no Gargantia, Fullmetal Alchemist : L’Étoile Sacrée De Milos) pour Netflix : A.I.C.O. Incarnation.Histoire :Japon, en 2037, deux ans après la catastrophe. Des scientifiques avaient réussi à créer de la vie articificielle, la "Matière" qui a envahi toute la région de Kurobe. Une jeune lycéenne de 15 ans, Aiko Tachibana découvre par Yuya Kanzaki qu'elle détient peut-être en elle la clé qui pourrait changer l'avenir de l'humanité.