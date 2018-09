Magical Girl

Voilà, voici une petite video sur ma nouvelle chaine Youtube actualisant un de mes vieux article sur mon blog(où avec le recul, j'avais dit plein de connerie).



Je parle ici des origines du magical girl, mais la suite viendra après, je vais y aller décennie par décennie.



En espérant que cette video vous apprenne des choses sur le genre et pourquoi pas vous pousse à vous y interesser. C'est un genre bien plus complexe qu'il n'y parait qui mérite qu'on s'y attarde.



PS, je sais que le montage est aussi mauvais, alors que je finalisait la video, ma sauvegarde de projet s'est corrompues et toute les transitions se sont mises à bugguer sans que je puisse les remettre, sinon, ça rebugguait, bref, j'ai fini par poster la video sans transition.



d'ailleurs, si quelqu'un peu me conseillé un prog de montage video facile d'utilisation, assez complet et gratuit, je prend.