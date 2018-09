Thème de Westcliff

Thème de Oakfield

Westcliff est une région de Fable II qui abrite une colonie semblable à un camp de bandits. C'est plein de voyous et de prostituées. La nature sauvage de Westcliff contient également des Balverines. Vous pouvez aussi entrer dans l'ancienne mine d'étain en nageant par une entrée. Pour vous rendre à Westcliff, vous devez passer par la cote des Bandit , une zone qui contient un grand camp étendu, infesté de bandits et dirigé par un bandit de grand cheminIl y a une quête dans Westcliff (Westcliff Development) dans laquelle vous pouvez investir 5000 or avec Barnum pour améliorer la région. Après la quête une des quêtes Westcliff deviendra un village animé. Quand vous parlerez à Barnum, il vous remboursera votre argent avec les intérêts, vous laissant avec 15.000 or. La première tranche de 5 000 $ d'or provient de votre placement et le reste, de vos intérêts sur 10 ans, soit 10 000 $ d'or de plus.Les principales attractions de Westcliff sont le creuset et le champ de tir de Westcliff.Le climat de Westcliff est très semblable à celui de Witchwood et Knothole Glade. La ville de westcliff est jumelle de Southcliff.Oakfield est un petit village au nord de Rookridge et abrite de nombreux agriculteurs et moines.Ses principaux points d'intérêt comprennent une taverne et le Temple de la Lumière. La région est également célèbre pour ses récoltes abondantes grâce au chêne doré.Si le joueur prend la quête du Temple des Ombres pour détruire Oakfield, la ville sera plus sombre, la forêt et les terres agricoles environnantes deviendront brunes et seront mortes après la perte du Chêne d'Or, et le Temple de Lumière se sera effondré ; mais si le joueur aide le Temple de Lumière, Oakfield sera plus lumineux, et aura quelques nouvelles maisons, un Chêne d'Or florissant, et un Temple de Lumière élargi. La région est assez grande et il y a deux grottes à explorer. Il y a aussi une petite zone boisée, bien qu'il y ait souvent quelques Hobbes par ici.Derrière le Temple de la Lumière, il y a un cimetière.Vous aimez ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice).La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique slovaque.