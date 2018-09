Sommaire

Boxes et 2v2 Gnashers Execution arrivent en jeu privé cette semaine !



OSOK ( Événement Sniper) revient avec un nouveau défi mardi prochain



4XP TDM dure tout le week-end



Gagnez des skins d'armesde minuit dans la folie juvénile ( événement Horde)



OSOK

18 au 30 septembre

Défi : Obtenez 50 captures en OSOK Classique entre le 18/09 - 10/01 à 10h PDT.

Récompense : Skin Longshot cœur brisé



4XP TDM 4XP

Maintenant - 18 septembre

Défi : Terminez 15 matchs de Public TDM et obtenez 75 victoires entre le 09/11 - 09/18 à 10h PDT.

Récompense : Lanceur rétro cardiaque, Lanceur rétro flamme, Lanceur rétro flamme



4XP Escalade

En vedette : 18 au 30 septembre

Défi : Gagner 70 manches d'Escalade Publique entre le 18/09 - 10/01 à 10h PDT

Récompense :Flamme pistolet



Une fois complété, n'oubliez pas de vous rendre sur GearsofWar.com/My-Rewards pour réclamer.

Bienvenue à un autre Quoi de neuf ? Gears ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine en Gears :Trouvez un ami. Défiez certains rivaux. Prouve qui est le meilleur. Les arènes 2v2 iconiques seront actif en partie privée avec le mode officiel 2v2 Gnashers Execution.Boxes partie privée , tout comme Public, sera ouvert à tous ceux qui possèdent Gears 4. Nous sommes encore en train de préparer nos plans définitifs pour la façon dont les Boxes figureront dans Parties public, mais en attendant, nous voulions vous donner à tous la chance de vous battre dans l'arène dès que possible.Si vous vous rendez à San Diego pour participer au tournoi 2v2 de 10 000 $, allez vous entraîner. Restez à l'écoute de Gears of War sur Facebook, Twitter ou notre Club Officiel pour savoir exactement quand Boxes est en direct dans le jeu.Classique One Shot One Kill , Juste des Longshots, pas de EMBARS. Juste des Longshots. N'est-ce pas juste une phrase géniale à lire ?Votre mode Snipers préféré est en train de faire son comeback à partir de la semaine prochaine, le mardi 18 septembre, pour un peu moins de 2 semaines ! les captures d'écran sont le but du défi si vous voulez repartir avec le Heartbeat Longshot. Un double tir sur le corps ne vous mènera nulle part.Mais ce n'est pas tout ! Nos playlist se poursuivent tout au long de la fin de semaine avec TDM, culminant dans une session extra longue d'escalade 4XP à partir de mardi !N'oubliez pas, vous aurez de nouveaux défis à relever et gagnerez des skins d'armes supplémentaires (plus une deuxième chance à certains Skin d'armes flame) avec nos deux autres événements 4XP.Rappel rapide aux fans de la Horde - non seulement Juvie Madness est de retour dans les playlists, mais nous y avons ajouté les peaux de lanzor, Gnasher et Boltok comme loot de boss ! Prends-les tant que tu peux.Rassurez-vous, nous sommes toujours en train de préparer de nouvelles variantes de la Horde pour vous.Rendez-vous jeudi