Niveau 1 avec Grim Reaper en Normal

Salut tout le monde, j'ai reçu il y a quelques jours ma version boitede. CeCoréen était initialement disponible sur PC depuis un peu plus d'un an mais ils l'ont finalement porté sur console et il est même disponible en Europe.Genre : Shoot'em up (Danmaku)Développeur : DeerFarmÉditeur : DeerFarmDate de parution : 10 octobre 2017 sur PC, 22 Juin sur PS4, One et Switch.Gameplay :propose un gameplay à 3 touches, une touche de tir, une pour le tir alternatif, plus puissant et différent mais ralentissant votre personnage et une touche pour l'activation duou utilisation de bombe en fonction de votre jauge de Souls. La jauge se remplie lorsque vous restez près des tirs ennemis donc le jeu récompense les joueurs prenant des risques puisque cette jauge permet de déclencher votre plus grosse attaque et vu que c'est un, vous aurez largement de quoi utiliser très souvent cette jauge.Pour ce qui est des personnages, vous aurez le choix entreet, chacune des 2 à son propre style de tir.est disons plus puissante et son tir alternatif boost encore plus sa puissance de frappe alors que, propose une approche plus "casu" puisqu'elle à des tirs à tête chercheuse donc même si c'est moins puissant, ça rend le jeu plus accessible pour un débutant.Difficulté/durée de vie :Qui dit, dit forcément challenge et c'est le cas surtout aux niveaux de difficulté les plus élevés mais ne vous sauvez pas car le jeu propose 5 niveaux de difficulté de Facile à Extreme donc quelque soit votre niveau, vous en aurez pour votre skill. Sachez aussi que le jeu propose de base des continus infinis mais pour les plus acharnés d'entre vous, il y a aussi un mode hardcore qui vous propose de tenter le one life.Notez aussi qu'il y a un mode multijoueur en local seulement et que comme c'est souvent le cas dans les Shoot'em up, cela rend le jeu beaucoup plus accessible. il y a aussi un mode custom qui permet de modifier certains paramètres comme la condition de remplissage de votre jauge ou l'utilisation d'attaque spéciale.Pour ce qui est de la durée de vie, c'est de l'arcade donc c'est assez court mais en cherchant à scorer ou en voulant tenter les niveaux de difficulté élevés, vous pourrez plus ou moins passer un long moment dessus. Comptez moins d'une demi heure pour venir à bout des 5 niveaux du jeu.Graphismes :Graphiquement je trouve le jeu assez beau mais ce qui fait surtout son charme, c'est sa superbe direction artistique pour les niveaux et les boss, sérieux en à peine quelques images, j'étais sous le charme, cette DA asiatiqueOST :La bande son est probablement le seul point noir du jeu, certaines musiques sont sympas mais il y a aussi pas mal de dubstep électro de merde, j'ai rien contre ces musiques mais elles n'ont rien à faire dans shoot'em up avec une DA typée Asiatique car ça ne colle vraiment pas.Conclusion :est un bonavec un style très original, dommage qu'il n'y ait pas de multi en ligne et dommage aussi pour certaines pistes de la bande son mais globalement j'ai bien aimé ce jeu et j'en redemande.