Avec sa famille assassinée devant elle et l’ancien dispositif Timespinner détruit, Lunais est soudainement transporté dans un monde inconnu, échouée sans aucun espoir de retour apparent. Grâce à son pouvoir lui permettant de contrôler le temps, Lunais jure de prendre sa revanche sur le démoniaque Empire Lachiem, mais le cours de l’Histoire n’est parfois pas aussi noir et blanc qu’il n'y paraît…- Jouable en coopératif local.

posted the 09/12/2018 at 05:50 PM by nicolasgourry