La nouvelle carte overwatch est enfin disponible pour tous après trois semaines de test sur le ptr.En parlant de PTR sur celui ci les joueurs ayant pré commandé leur billet virtuel pour la Blizzcon ont vue y apparaître un joli skin Sombra chasseur de démon, du coup la supposition qu'il s'agisse du skin offert est vite apparue, sauf que...Les deux précédents skins arboraient un code couleur spécifique comme on peut le voir ci-dessous :Ce costume cde Sombra rappelle plus les costumes de l'event Halloween, donc à voir.Avec une jolie transition les dates des events halloween et noël ont fuités...via un partenariat avec Kellog's, permettant l'obtention de loot box pour ces deux événements !(Source : overnews https://twitter.com/OverNews_FR/status/1039233316803829761 Bref j'ai pas fini de bouffer des miel pops pour farmer des skins, sur ce à plus !