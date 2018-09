Premier numéro: il s'agit du nombre de jeu Breath of Fire existant sur 16-bits.

Second numéro: il s'agit du numéro d'un jeu dans lequel on croise un ninja, un chevalier, un enfant sauvage, un voleur et un artiste de mime.

Troisième numéro: il s'agit du numéro correspondant au modèle de système arcade ayant donné naissance à Daytona USA 2.

Quatrième numéro: dans un RPG, quand tes points de vie arrivent à ce numéro, t'es foutu.

Cinquième numéro: il s'agit du nombre de jeu de lancement qu'avait la Gamecube au Japon

L'énigme précédente a selon moi plutôt bien fonctionné. Ou en tout cas, j'aime bien le concept et je pense qu'il y a clairement quelque chose à creuser, sans que cet espèce de pingouin de Darksly vienne niquer le délire en répondant dans les trois minutes qui suive comme un putain de cheaté. C'est pourquoi je tente le coup, cette fois-ci en rehaussant la difficulté d'un chouïaComme précédemment donc, l'article dans lequel se cache le jeu mystère de la lettre Q (ainsi que le mot de passe indispensable, comme ça personne ne peut trouver le jeu par hasard et tout le monde est mis sur un pied d'égalité) se trouve à cette adresse:http://www.gamekyo.com/group_articleXXXXX.htmlLes " X " étant des numéros, il faudra les retrouver pour ensuite compléter l'adresse URL de l'article qui vous donnera le jeu qu'on recherche !Je vous souhait un bon parcours et un bon brainstorming sur Gamekyo