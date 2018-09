Square Enix

Profitons de l'annonce de The Last Remnant Remastered pour nous replonger dans l'épisode original...Quatre mois après sa sortie sur Xbox 360, The Last Remnant arrive enfin sur nos PC, très peu servis en matière de RPG japonais. Avec ce titre, Square Enix n'a pas caché ses motivations. Défini comme la « pierre angulaire » de leur stratégie internationale par Yoichi Wada, ce premier jeu next-gen développé est destiné à apporter un souffle de nouveauté au monde du RPG. Les habitudes ont également été bousculées : utilisation d'un moteur de jeu occidental, sortie simultanée dans le monde entier, rencontre avec les créateurs organisée en plein Paris... Mais à cause d'une version Xbox 360 souffrant de nombreuses imperfections, le jeu déçoit à sa sortie. Les développeurs comptent néanmoins corriger le tir avec cette nouvelle mouture, qui dispose de nombreuses améliorations. Alors : bingo ou fiasco ?