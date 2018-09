RPG sans grande prétention conçu par l’équipe de Bravely Default, Octopath Traveler est devenu par la force des choses le jeu le plus désiré du mois de juillet sur la console la plus désirée de ces dernières années. Imaginée pour les nostalgiques, sublimée par une direction artistique étonnante, cette aventure estivale de poche peut-elle vraiment, comme elle l’entend, retrouver la grandeur des jeux japonais de l’ère Super NES ? Verdict après une cinquantaine d'heures passées sur les traces de ces huit voyageurs...

