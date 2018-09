Chansons Internationales

Sauf si vous vivez dans une grotte, il est franchement difficile de passer à côté de la sortie du nouvel album de Paul McCartney.Plusieurs morceaux ont précédé la sortie de l'album, parmi lesquels le très bonet le controverséLe bonhomme est une légende vivante, qui n'avait pas produit d'album depuissorti en 2013.On aurait pu le croire à sec artistiquement parlant, mais il a prouvé à plusieurs reprises qu'il y avait une vie après les Beatles: il a ainsi produit plusieurs chef-d'oeuvres en solo tels queet, ou plus récemment l'excellent et émouvantIl sera de passage en France fin Novembre à la(ex U Arena).C'est une salle assez unique en France, la plus grande couverte d'Europe, où il faut malheureusement payer très cher pour espérer être proche de la scène. Si je garde un très bon souvenir du concert inaugural des Rolling Stones, j'ai été très déçu du concert de Roger Waters où la zone devant la scène était assise, et la fosse debout derrière, configuration que semble avoir retenu Macca pour son concert de novembre...L'album est d'ores et déjà disponible, et les places de concert (hors préventes) seront en vente le 13 septembre prochainLa promo bat son plein, et on a entre autre vu Macca chez Jimmy Fallon, ainsi qu'à Grand Central Station pour un concert surprise qui a ravi fans et inconnus!