Premier numéro: il s'agit du nombre de partie qui constitue la fameuse Triforce.

Second numéro: il s'agit du Final Fantasy favoris de Anakaris.

Troisième numéro: il s'agit du nombre de bit dont disposait la Famicom.

Quatrième numéro: il s'agit du numéro d'un célèbre jeu sorti le 11 juillet 2009 au Japon.

Cinquième numéro: il s'agit de la taille en centimètre de la merguez à Spawnini. Non, je déconne, c'est incalculable ça. il s'agit du nombre de ban qu'a gagné Diablo en 2018 (pour le moment )

Une fois que vous aurez deviné tous les numéro, remplacer les X par ceux-ci et vous obtiendrez l'adresse URL complète de l'article vous donnant la réponse. Pour me prouver que vous avez bien joué le jeu et que vous n'avez pas essayé de deviner au pif, l'article secret dispose d'un code qu'il faudra me donner (et que vous n'arriverez probablement jamais à deviner sans l'avoir vu )



Cette énigme ne vous rapportera cette fois-ci pas de points à proprement parler mais fera office de coefficient multiplicateur (x1.5) pour décupler votre cumul de point actuel (si vous n'avez pas de points, l'énigme représente dés lors 4 points !). Autant vous dire que le concours peut prendre un tournant décisif dés maintenant !

Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu du mal à tenir la cadence depuis cet été. On arrive néanmoins tout doucement à la fin de cet abécédaire retro gaming et on aborde désormais la lettre P !Pour deviner de quel jeu il s'agit, voici un micro jeu de piste qui vous mènera vers un second article caché où vous découvrirez la réponse !L'article en question se trouve à cette adresse:http://www.gamekyo.com/group_articleXXXXX.htmlLes " X " étant des numéros, il faudra les retrouver pour ensuite compléter l'adresse URL de l'article qui vous donnera le jeu qu'on recherche !