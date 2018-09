La firme, à qui l'ont doit a notamment l’adaptation deen jeu de plateau, vient d'officialiser l'adaptation du dernier bébé desous licence. Par ailleurs le kickstarter lancé pour l'occasion connait un franc succès et l'heure actuelle plus deont été récoltés en à peine 24 heures et cela continue de grimper à un rythme effréné. Le Project est d'ores et déjà financé (exigés) et la campagne a encore 21 jours avant de clôturer.Chaque chasseur a un style de jeu distinct avec un ensemble de forces et de faiblesses. Si un chasseur meurt, c'est la fin de la partie pour tout le monde, le travail en équipe sera donc important. Chaque session présente aux joueurs une foule de variables et de défis pour changer leur expérience de jeu et les divertir pendant des heures.Basé sur de la coopération, les joueurs doivent survivre pour marquer le plus de points, avec une mécanique de deck-building / deck-crafting pour développer les meilleures combos possibles.Les combat se veulent profondément tactique, offrant aux joueurs des choix significatifs à chaque tour. De même que choisir un chemin à suivre à partir du deck-tracking offre aux joueurs un choix difficile. On peut en effet choisir de prendre le chemin le plus facile, progressant avec peu de résistance mais en gagnant peu de ressources à dépenser avec les marchands ou à améliorer les attaques. Ou alors prendre un chemin plus difficile pour gagner des matériaux précieux.Les chasseurs gagnent des points de gloire lors de chaque rencontre pour avoir exécuté des attaques particulièrement héroïques ou dévastatrices, attirant l'attention du pavillon des chasseurs, toujours aussi vigilant. Après chaque bataille, le pavillon attribue des jetons du Soleil aux joueurs ayant le plus de gloire et donc le joueur ayant le plus de soleils est déclaré vainqueur.Après chaque rencontre réussie, les joueurs pourront rendre visite aux marchands pour améliorer leur jeu avec des munitions améliorées, de nouvelles armes ou des potions à emporter. Ils pourront également monter en niveau, chacun progressant sur un parcours d'adresse unique à son chasseur et qui permet une personnalisation plus poussée. Plus la rencontre sera difficile, plus ils seront en mesure de visiter le niveau supérieur de commerçant, et plus ils seront en mesure de progresser dans leur arbre de compétences.Conçu pour être assez profond pour satisfaire les joueurs expérimenté, ce jeu de plateau se veut être rapide à apprendre mais difficile à maîtriser.