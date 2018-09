Sommaire

De nouveaux défis pour la peau des armes Heartbeat Weapon débutent la semaine prochaine



Obtenez votre dose de Sniping avec le retour d'OSOK plus tard ce mois-ci.



4XP TDM arrive la semaine prochaine !



Le NCOG Marine Pack revient ce vendredi





Balle au prisonnier 4XP

En vedette : Maintenant - 11 septembre

Défi : Aucun



4XP TDM 4XP

En vedette : 11 au 18 septembre

Défi : Terminez 15 matchs de Public TDM et obtenez 75 victoires entre le 09/11 - 09/18 à 10h PDT.

Récompense : Lanceur rétro cardiaque, Lanceur rétro flamboyant, Lanceur rétro flamboyant



4XP Escalade

En vedette : 18 au 30 septembre

Défi : Gagner 70 tours d'Escalade Publique entre le 18/09 - 10/01 à 10h PDT

Récompense : Snub Heartbeat, Flamme pistolet



Comme toujours, vous pourrez les réclamer dès que vous aurez terminé le défi via





https://gearsofwar.com/fr-fr/my-rewards





Horde Rejeton

Pendant que nous travaillons à la préparation de nouveaux événements de Horde, Rejeton Madness fera un retour lundi parce que qui n'aime pas tabasser une tonne de rejetons ?



Pour les collectionneurs de Midnight Omen, celle-ci sera très agréable - nous y ajoutons les peaux de Lanzor, Gnasher et Boltok pour un temps limité comme loot de boss !



Bienvenue à un autre fan de What's Up Gears ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears Of War :Nos playlists vedette seront encore plus étoffées la semaine prochaine avec l'introduction de nouveaux défis !Pour les autres Playlists en vedette de la Saison 4, vous aurez de nouveaux défis à relever et gagnerez des Skins Heartbeat Weapon supplémentaires . Voici un aperçu de l'horaire de la liste de lecture en vedette et des défis qui y sont associés :Le NCOG Marine homme et femme, ainsi que l'ensemble animé Sonar skin d'armes et NCOG Marine Emblème, sont de retour ce week-end dans le NCOG Marine Gear Pack ! Récupérez-le pour 2000 Crédits à partir de vendredi.A la semaine prochaine