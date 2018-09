assez conséquent



Voilà, vous avez là 50% du scénar’ d’ITB avec ces 3 images. Le jeu ne dispose pas de traduction en français mais même pour ceux qui ne pipent mots à la langue d’Ellroy, il vous faudra environ 2 minutes et 17 secondes pour traduire l’intégralité des dialogues et écrits du jeu dans Google Trad’.



De petites cartes, avec leurs particularités environnementales et des objectifs divers : même si la trame de fond reste sensiblement identique, ces variations entrainent des approches différentes et des tactiques à adapter au contexte.



Sur l’image de gauche, vous pouvez constater que les ennemis vont taper dans le vide ; on remerciera l’unité rouge située tout à droite pour avoir repoussé la fourmi d’une case, sauvant ainsi le bâtiment visé, et l’avoir enflammé. Sur celle de droite, vous noterez que la fourmi est située sur le point d’impact du tsunami à venir (bye-bye donc) après y avoir été téléportée par le « U » volant rouge et que l’artilleur s’apprête à incendier l’unité de soin adverse. Le bâtiment au Nord visé par le ver volant ? Il est perdu, mais la grille énergétique tiendra.

Into The Breach en 8 images et 3 paragraphes :





Première étape : choisir l’île où débarquer. Deuxième : choisir la mission. Troisième : placer ses unités au mieux afin de pouvoir frapper fort dès le début des hostilités.





Comme vous pouvez le constater, le jeu vous annoncera d’où sortiront les ennemis à chaque tour ainsi que des cibles visés par les kaiju, en sachant que la barre supérieure d’énergie est à conserver à tout prix et diminue à chaque bâtiment détruit, et que les bestioles priorisent leurs destructions comme vous pouvez le noter sur les cibles visés. Il vous sera possible de déplacer vos troupes ou les adversaires sur les cases de sorties afin de limiter le nombre des forces ennemies. Pour celles déjà présentes sur le champ de bataille, à vous d’utiliser vos moyens plus conventionnels au mieux, tout en sachant utiliser l’environnement et les nombreux effets de déplacements des attaques afin d’être réellement efficace.





A l’issue de chaque mission, vous serez informés des objectifs accomplis et des points de réputation/énergie récupérés en conséquence mais aussi des capsules temporelles ramassées durant les affrontements. Lorsque le dernier combat insulaire aura eu lieu et avant que vous ne rejoignez l’île suivante (il vous faudra en compléter au minimum 2, sur un total de 4, avant de pouvoir vous attaquer à l’ affrontement final ), vous aurez la possibilité de passer par une sorte de magasin où vous pourrez échanger vos gains contre des réacteurs d’énergie (pour améliorer vos mechas), des points d’énergie principale ou encore des armes (alimentées par les dits réacteurs d’énergie).



"Je joue à Into The Breach sur mon portable entre deux attaques de Vek, ça me détend."

Into The Breach met en application avec brio la simplicité au service de la tactique : si nul évènement aléatoire ne viendra troubler vos plans établis, si les mécaniques sont vite appréhendées, le jeu n’en reste pas moins surprenant et se renouvelle à chaque partie avec une foule de micro-systèmes synergétiques qui vous obligeront à rester tactiquement souple en permanence. Les différentes escouades disponibles garantissent en outre une durée de vie conséquente avec des méthodes de fonctionnement extrêmement différentes. On ne pourra pas regretter grand-chose, la formule semblant avoir été distillée à son maximum d’efficacité.

8/10, qui garantiront aux amateurs de casse-têtes et de stratégie de longues heures de plaisir et de réflexion afin d’occire de manière optimum ces saloperies d’insectes géants. Et encore une merveille d’indé qui vient s’ajouter à la longue liste de pépites sorties en 2018 sur Switch.

Les points Patlabor :

- Des escouades ultra variées pour un renouvellement des mécaniques de jeu optimale

- Les différents dangers environnementaux

- Rythme soutenu (pas de chargements, parties rapides)

- Tactique : pas de god-mode ici



Les points Pacific Rim:

- L’île des détritus est bien moche

- Euh… Pas assez cher mon fils ?