Salut tout le monde,



J'ai longtemps cru que seuls les CRT 15khz ou trisync pouvaient encaisser du 240p tel qu'on l'aime, avec de vraies grosses scanlines, et une image sharp non upscalée sans filtres.



Cela est vrai pour du 240p en 60hz, 60 images par seconde, on rentre dans le spectre des écrans 15khz.



Cependant, lorsqu'on envoie du 240p120hz, par un savant calcul mathématique on rentre dans le spectre de compatibilité 31khz, et l'image 240p devient désormais compatible.



C'est ce que Mike Chi et Ben Templeman démontrent avec ingéniosité dans ces 2 vidéos.



L'image est affichée 120 fois par seconde au lieu de 60 fois par seconde, car il s'agit d'émulation, en effet l’émulateur contrairement à la console peut envoyer 2 images à la fois sur 2 instances séparées sans produire de lag.



On a donc le même rendu qu'un bon BVM en termes de finesse et de scanlines.



Dans le cas d'un upscaler et une vraie console il aurait nécessité d'enregistrer la premiere frame, et de la renvoyer immédiatement à l'écran, ce qui résulte à une frame de lag. Pour le moment un tel upscaler n'existe pas car il n'y a pas de fonctions de frame buffer suffisament puissant intégré.



Aujourd'hui Ben Templeman, qui a déjà porté CRT Switchres sur Linux et Windows en branche officielle, est en train de porter cette fonction 31khz dans Retroarch nativement, et ça va bientôt débouler sur Windows, Linux et une distribution spéciale Raspberry pi via la sortie HDMI, sans aucune limite de pixel clock, car il utilise des drivers video X11 spéciaux qui ne sont pas fournis d'office dans nos distributions habituelles. Il arrive avec ça à débloquer les limitations du pixel clock du pi et du coup rendre obsolète VGA666.



Cela veut dire qu'avec un simple pi, un vulgaire convertisseur hdmi>vga et un vieux crt de pc dont tout le monde veut se débarrasser car incompatible avec les jeux retro 240p, bein on fait à peu près ce qu'on peut faire avec un BVM multisync, pour le moment en émulation, et peut être bientôt avec de vraies consoles, notamment celles en fpga...



Donc si vous avez un vieux cathodique de pc qui traine et que vous êtes desespéré de trouver un bvm multisync... ou une Naomi 31khz qui traine par là, ou si vous avez peur de cramer votre trisync à switcher tout le temps en émulation, soyez patients...

- Si un jeu est en 54.5hz par exemple, la fréquence à passer avec un nombre entier si on veut l'afficher sur du 31khz est de 109hz (54.5x2). Retroarch est capable soit d'insérer une blank frame à chaque image, ou une double frame, c'est ce que préconise Ben. Si tous les cores ne sont pas capables de supporter le double frame sur le pi pour une question de ressources ce n'est pas si grave, il suffirait de désactiver l'option 31khz 240p et passer en 31khz linedoublé (480p). Il faut voir le 31khz comme une cerise sur le gateau permettant de se passer d'un moniteur pro. Si tout tourne bien sur 15khz, c'est déjà pas mal. Je ne m'inquiète pas trop pour ça Ben fait partie de l'équipe de Retroarch et ils sont très enthousiastes avec l'arrivée de ses fonctionnalités, ils vont surement optimiser pour que tout marche bien sur le pi.



- je ne vois pas en quoi on s'eloigne si on reste sur un ratio X2 entier sur la fréquence, 30 images par seconde peuvent tres bien passer dans 60 images par seconde, si c'est 59.9 la fréquence d'origine, ça donnera tout simplement 119.8



- comme tout, il faut savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd : ce qu'on gagne c'est le support plug and play 240p 15khz/31khz avec toutes les modelines déjà fournies par retroarch en temps réel (cf sonic 2 switch bien en 480i automatiquement quand il passe en 2 players) et ça c'est déjà un bijou car on a les vraies infos délivrées par le core en temps réel y compris celles de mame ou fba. Deuxièmement, le fait de ne plus être dépendant d'un gpio, ou d'une extension quelconque, un simple hdmi>vga suffit pour faire le taf. C'est la solution la moins chère niveau matos, ça laisse le gpio libre. On perdrait de la perf ? Combien ? Quel impact sur nos jeux ? Je pense que c'est bien d'avoir une philosophie mais il faut la mettre à l'épreuve...

