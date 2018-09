Séries TV

Mayans MC (4 septembre 2018 )

Sur FX

Synopsis:

Le parcours initiatique d'Ezekiel Reyes, dit "EZ", un jeune bandido tout juste sorti de prison et jeune recrue au sein du Mayans Motorcycle Club. Rongé par son désir de vengeance contre les cartels, EZ s'engouffre rapidement dans un monde de violence, et ce malgré la volonté de son père Felipe. Spin-off de la série Sons of Anarchy (2008-2014).