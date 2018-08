L'un des énormes avantages de la Megadrive, c'est qu'avec son Motorola 68000, on a eu pas mal d'adaptation de jeux provenant de l'Amiga. J'ai découvert run'n gun en 3D isométrique en farfouillant dans mon romset et il est vraiment pas mal mine de rien.

Like

Who likes this ?

posted the 08/31/2018 at 12:18 PM by sussudio