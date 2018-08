Un mini documentaire sur le lancement de la Megadrive aux Etats-Unis pendant l’ère Michael Katz (avant que n'arrive Tom Kalinske) avec des anecdotes sur le clash Sega vs EA et l'arrangement à l’amiable.On peut notamment remarquer deux choses :- La haine viscérale de EA envers Nintendo qui ne date pas d'hier. C'était déjà le cas avec la NES et son système de licence contraignant- Le fait que la Megadrive était d'une extrême importance pour la croissance de EA et lui permettre d’être un acteur de premier plan sur consoles de salon.On à l'impression que c'est EA qui tenait par les couilles Sega mais au final la situation s'est inversé. D’après Michael KnoX (dev sur Madden), EA avait 11 jeux en préparation sur Megadrive. Si ces derniers n'aidait pas Sega dans le développement de Joe Montana, Sega pouvait raté les fêtes de fin d'années (ce qui est arrivé, il est sortis en janvier 1991) et surement retirer la console du marché, entrainant EA dans sa chute.Le deal entre Sega et EA au sujet des royalties (2 dollars par jeu au lieu de 15 avec un plafond de 2 millions de dollars) fera économisé 35 millions de dollars à l'entreprise sur l'ensemble de la vie de la Megadrive et permettra à la console d'accueillir une centaine de jeux signé EA.Cette alliance sera un des grands moment de l'histoire du jeu vidéo. Cela permettra à EA de définitivement s'installer sur consoles de salon et à Sega d’être un acteur incontournable sur le marché américain.Pour l'interview compléte de Trip Hawkins, l'interview que j'ai traduit à l'époque : group_article45689.html Les sous-titres sont en anglais, mettez la traduction automatique en français pour que ce soit plus compréhensibleMalheureusement, les meilleurs contenus au sujet du jeu vidéo sont en anglais. faut faire avec