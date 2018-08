Le Shoot'em Up de Gulti s'offre une version boîte grâce à Eastasiasoft !

Encore une excellente nouvelle pour le genre Shoot'em Up qui se refait une santé depuis des mois. le très sympathique éditeur Eastasiasoft vient d'annoncer en début de semaine une version boîte sur Nintendo Switch pour le Shoot'em Up de Gulti , à savoir RXN Raijin . Le jeu sera commercialisé en septembre chez Play-Asia en version standard et cette version coûtera 39,99$. Une édition limitée sera également de la partie au tarif de 49,99$. Cette dernière portera bien son nom puisqu'elle sera d'ailleurs limitée à 3000 exemplaires. Les pré-commandes débuteront à partir du 30 août, soit dès aujourd'hui.



Voici ce que contiendra l'édition limitée :

* Un exemplaire physique du jeu (région-free).



* Une boîte collector avec une jaquette alternative.



* Un manuel imprimé entièrement en couleur.



* Un artbook en couleurs de 48 pages.



* Un steelbook avec un visuel alternatif.



* Un certificat collector numéroté individuellement.

Et voici un résumé de RXN Raijin , via Eastasiasoft :