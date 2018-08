Gust





De nouveaux personnages rejoignent le casting de ce spin-off de la saga Atelier !

Comme chaque semaine, Gust publie sur leur site officiel de nouvelles informations et captures d'écran de le futur RPG alchimique Nelke and the Legendary Alchemists : Atelier of the New World . Au programme de cette fournée, on a des informations sur deux nouveaux personnages se prénommant Kunos et Lotus, mais également sur Rorolina Frixell, Totooria Helmold, Firis Mistlud, Razeluxe Meitzen, Enderk Jad, Sterkenburg Cranach et Pepperoncino. En addition de tout ceci, on a également un aperçu de l'illustration de la boîte du jeu et quelques petites informations sur le système de combat.



Voici les détails en question :

■ Illustration de la boîte du jeu !







■ Personnages !



Kunos (doublé par Tsuji Kengo)







Il s'agit du fils de l'ancien chef de Vestbalt et qui est actuellement le chef actuel du village. Malgré qu'il soit un homme adulte capable de vaincre les monstres se promenant autour du village, il a une personnalité plutôt douce. Il projette une aura chaleureuse qui fait qu'il ne peut pas être méprisé par ses adversaires, ce qui lui permet de s'exprimer d'une manière unique.







Lotus McGregor (doublé par Makoto Naruse)







Il s'agit d'un vieil ami de Nelke. Il est chargé de surveiller Nelke et de faire visiter Vestbalt. D'une manière générale, il a généralement une attitude enthousiaste et joyeuse. Mais il est également insaisissable quand au fait de se présenter dans le bureau de Nelke de manière totalement inattendue et de ses divers mouvements dans les coulisses.







Rorolina Frixell (Rorona) (doublée par Mai Kadowaki)







Il s'agit d'une alchimiste qui au niveau de sa personnalité est décontractée et surtout énergique. Elle a l'habitude d'appeler les gens avec des versions abrégées de leurs noms. Son passe-temps et ses compétences spéciales sont la fabrication de tartes.







Totooria Helmold (Totori) (doublée par Kaori Nazuka)







Il s'agit d'une alchimiste qui vient d'un village de pêcheurs. Au niveau de sa personnalité, elle était autrefois réservée et timide, mais s'est tournée progressivement vers l'avenir en étudiant l'alchimie. Elle a tendance à dire immédiatement ce qu'elle pense.







Firis Mistlud (doublée par Kaede Hondo)







Il s'agit d'une alchimiste qui vient d'une ville minière et qui adore voyager. Au niveau de sa personnalité, elle est douce et docile, mais montre parfois une forte volonté et une vigoureuse curiosité. Elle adore la viande, mais déteste les légumes.







Razeluxe Meitzen (Raze) (doublé par Daisuke Ono)







Il s'agit d'un alchimiste silencieux et franc. Bien qu'il ne soit pas très social, il se soucie des autres et a récemment commencé une étude approfondie de l'alchimie.







Enderk Jad (doublé par Jurota Kosugi)







Il s'agit du commandant de la garde royale du royaume de Salbourg et également l'homme le plus fort du royaume. Il a tendance à dégager une attitude cool en raison de son calme apparent, mais en lui brûle une volonté passionnée de combattre, surtout quand l'ennemi est puissant et difficile à vaincre.



Sterkenburg Cranach (Sterk) (doublé par Jurota Kosugi)







Il s'agit d'un chevalier du royaume d'Arland. Bien qu'il soit un jeune homme beaucoup trop sérieux, habile avec une épée, il est également très maladroit et ne parle pas beaucoup. C'est pour cette raison qu'il fait parfois peur aux gens lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois.



Pepperoncino (Pepperoni) (doublé par Jurota Kosugi)







Une fée (?) qui continue à étudier jour et nuit pour devenir une fée à part entière. Il possède une grande puissance par rapport aux autres fées, mais possède également une grande confiance en sa gentillesse.







■ Système de jeu !



Voyager à travers des terres non développées avec les alchimistes légendaires :



Afin de recueillir des informations sur l'Arbre de Grantzvite et de collecter divers matériaux, Nelke, qui développe son village, doit explorer ses environs. Cependant, il y a des dangers dans ces terres inexplorées et inexploitées. Parfois, les monstres peuvent même attaquer... Formez une équipe de rêve composée d'alchimistes légendaires et traversez ces terres encore vierges en utilisant leur puissance combinée.



- Explorez les diverses maps avec un maximum de cinq personnages. Des événements tels que la collecte de matériaux et des combats auront lieu lors de leurs déplacements automatiques.







-Utilisez les compétences des membres de votre groupe pour vaincre les monstres qui bloquent votre progression.