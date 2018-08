Quelques jours après le lancement de sa version bêta



Il y a quelques jours, l’éditeur de jeux Valve a confirmé les rumeurs sur Steam Play, un tout nouvel outil de compatibilité qui permet de jouer sous Linux des jeux conçus pour Windows. Une version bêta de cet outil a été rendue publique pour permettre à tous ceux voulant tester le produit de le faire autant qu’ils le veulent. Théoriquement parlant, la quasi-totalité de la bibliothèque de Steam devrait pouvoir fonctionner dans Steam Play, même si certains types de DRM et de systèmes anti-triche peuvent altérer cette compatibilité. Quelques jours à peine après avoir été rendu disponible, cet outil a subi une mise à jour importante avec près d’un millier de nouveaux jeux compatibles, une augmentation de presque 20 %.



Précisons que Valve n’a mis que 27 jeux dans la liste blanche pour le moment. Toutefois, de nombreux autres jeux sont disponibles et parfaitement jouables. 2134 jeux ont déjà été testés et classés par les utilisateurs dans une des catégories suivantes : « Complètement Stable » ; « Stable » ; « Instable » ; « Injouable » ; « Crash » ; « Ne démarre pas ». Un ranking dans la première catégorie implique que le jeu présente des performances de type natif sans bogues ni erreurs. Jusque-là, 971 jeux ont été classés comme tels.



Il est à remarquer que cette mise à jour de Steam Play est extrêmement bénéfique à Linux. Grâce à l’amélioration d’outils open source et au développeur derrière DirectX-to-Vulkan, Valve a accompli en une semaine plus pour le jeu sous Linux qu’il ne l’a fait au cours des cinq dernières années. Rappelons qu’avant Steam Play, les utilisateurs de Linux étaient forcés d’employer des méthodes de contournement comme Wine afin d’exécuter ces jeux avec plus ou moins de succès.



Mais force était de constater que le résultat était fortement perfectible. Steam applique automatiquement ces mêmes méthodes de contournement et diverses personnalisations à chaque jeu. Le résultat est aussi simple que de juste installer un jeu sur Windows. Il vous est même possible de pointer votre client Steam pour Linux sur Windows afin de télécharger les mises à jour requises pour vos jeux.



Bien entendu, l’avènement de Steam Play ne veut pas dire que vous pouvez vous attendre à ce que chaque jeu conçu pour Windows marche sur votre Linux. Cela n’arrivera peut-être jamais. Certains jeux contenant des logiciels DRM et anti-triche agressifs ne pourront peut-être jamais être émulés de cette manière vers Linux. Toutefois, Valve continuera probablement à mettre à jour sa bibliothèque de jeux Steam Play tant qu’il y aurait des jeux compatibles. Chacun devrait donc logiquement pouvoir y trouver son compte.