L'histoire se déroule à Neverain. Vous incarnerez Chiaro, un jeune ingénieur, vous devrez découvrir les secrets perdus des alchimistes et trouver la fontaine d’élixir. Vous serez assisté de Boka, un pingouin qui fonctionne à la vapeur.

Développeur : Martov Company Genre : Aventure Prévu sur PC/PS4 Date de sortie : 13 Septembre 2018 (HTC Vive/Oculus Rift) Il sortira plus tard en 2018 sur PSVR Moteur du jeu : Unreal Engine 4

posted the 08/29/2018 at 02:38 PM by nicolasgourry