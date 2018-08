Le développeur derrière le portage de Mame 2003 sur Switch nous montre en vidéo les énormes avantage de la Wii U une fois hacké.







Vidéo très instructive pour ceux qui ont une Wii U qui dort dans le placard ou pour ceux qui hésite. On la trouve pour une bouchée de pain en occasion (entre 60 et 80 euros pour la 32 Go), souvent complet en boite.