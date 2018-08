Développeur : Matt Thorson

Genre : Action

Disponible sur PC/PS4/PSVita/Ouya

Date de sortie : 27 Septembre 2018 -USA- (Switch)

Dans l'esprit d'un Bomberman.C'est un jeu de "combat" en arène qui se joue jusqu’à 4 (en local) avec des flèches.Le jeu comprends pour cette version Switch : Ascension et Dark World.Un nouveau mode à six joueurs.Contenu inédit : Madeline et Badeline du jeu Celeste seront inclus dans le jeu.