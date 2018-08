GWENT.

Thronebreaker : The Witcher Tales



Trailer d'annonce datant de l'année dernière

Une nouvelle identité pour une extension qui n’en ait désormais plus vraiment une à en croire les déclarations des Polonais qui souhaitent dissocier le plus possible ce nouveau projet jouable uniquement en solo du spin off multijoueur a la trilogie originale qui lui servira de rampe de lancement. Là-dessus CD Projekt se veut d’ailleurs très clair,. Si l’on attendra encore une vidéo de gameplay pour en juger par nous-mêmes, laquelle aurait de grandes chances de se dévoiler ce week-end à l’occasion du prochain tournoi de Gwent nommé le « Faction Challenge » à en croire quelques indices,Une nette distinction motivée par l’envie des Polonais de s’adresser bien sûr aux fans de Gwent, mais aussi et surtout a ceux de série principale, source d’inspiration première de Thronebreaker qui explora plus en détails l’univers créer parÀ ce titre, et si toutefois les plans n’ont pas évolué, rappelons quebien qu’il faille encore attendre de voir le tout en action pour confirmer le maintien de ce format on ne peut plus original pour la série. En revanche l’on sait déjà que la durée de vie a, quant à elle, bien été altérée au fil des reports. Après les 10H de jeu originellement promises, lesquels ayant été doublé quelques mois après,pour les moins attentifs. Une longévité qui le met au moins au niveau des deux premiers opus de la trilogie pour une ambition là encore similaire : proposer une aventure mettant l’accent sur la narration avec tout ce que cela implique comme pluralité des quêtes principales comme annexes., tous deux profitants de l’expertise d’autant d’équipes bien spécifiques ainsi que de deux moteurs graphiques différents, Thronebreaker/Gwent étant le second jeu des Polonais à ne pas tourner sur un moteur fait maison, Unity en l’occurrence, le premier n’étant nul autre que The Witcher qui profitait en son temps d’une version largement modifiée de l’Aurora Engine en provenance directe de leurs vieux amis de chez