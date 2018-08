Chansons Internationales

Hello ! une petite écoute Maidienne ?! ça fait jamais de mal !Je n'avais jamais posé l'oreille sur le dernier live sortie par le groupe, jusqu'à hier ... et putain , je suis sur le cul !La voix de Bruce est toujours au top sur certains morceaux. Sur Wrathchild je trouve même qu'il s'agit de sa meilleur prestation, mention spéciale également pour Hallowed be thy Name ! juste sublime !Et surtout la qualité d'enregistrement est au top ! probablement la meilleure production de Maiden de ce coté la !Chaque Guitare est bien identifiable, chose qui était souvent un peu brouillons sur les anciens live !bref écouter donc !UP the Irons !!