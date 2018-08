Développeur : Cryptivo games

Genre : Stratégie / God-game

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 28/08/2018 (accès anticipé)

Laissez les fermes et les villes derrière vous, venez controler votre propre planète avec The Universim. On pourra observer sa civilisation se développer et faire face aux catastrophes naturelles, aux visiteurs étrangers, aux incendies, aux maladies, aux guerres, aux famines ou encore aux émeutes. Après plusieurs années de bêta fermée, le jeu est désormais en accès anticipé.- Conquérir planète après planète en fonction de votre influence dans l’univers.- Prenez le contrôle d'une simulation dynamique du monde vivant.- Faites progresser votre civilisation de l'âge de pierre jusqu'à l'ère spatiale et au-delà!- Encaissez un large éventail d'événements et de catastrophes naturelles.- Plongez dans les systèmes complexes de recherche et de personnalisation de la civilisation.- Explorez de belles planètes, variées et générées de manière procédurale.- Maniez les immenses pouvoirs d'un dieu, allant du réparateur au destructeur.