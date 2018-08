Magical Girl

Bonjour, aujourd'hui un petit article particulier vu qu'il voit le jour sous forme video.



En effet, souvent non satisfait de la mise en page lourde de mes articles, j'ai decidé malgré mes defauts d'élocutions (zozotement et begaiement) de me lancer dans les videos Youtube pour certains articles (et d'autre projets).



J'espère d'ailleurs que faire régulièrement des videos améliorera mon élocution sur le long terme.



Sans plus attendre, voici la video que le titre de cet article promet, en espérant que ce soit compréhensible.