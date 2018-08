Thème du cimetière du Bowerstone

Thème de Bower lake

Le cimetière de Bowerstone est un district de Bowerstone trouvé dans Fable II où les morts de la ville sont enterrés. Quelques visiteurs, gardes et hommes creux peuvent être trouvés, ainsi qu'une embuscade de Hobbe. On peut accéder au cimetière de Bowerstone en passant par la vieille ville de Bowerstone.Ce cimetière, comme Lychfield dans Fable et Fable : The Lost Chapters, est un endroit idéal si vous voulez trouver un tas d'endroits où creuser. Dans l'ensemble, il s'agit d'un très grand cimetière qui s'étend dans les bois voisins . Deux statues d'expression se trouvent également dans le cimetière, Il y aussi trois tombes à explorer et la région est très ouverte.Le lac Bower est une région sauvage , qui relie Brightwood et le marché de Bowerstone . Sa caractéristique la plus importante est le grand lac qui domine la région, d'où son nom. On dit que le lac Bower est l'emplacement de l'ancienne guilde des héros, une rumeur qui s'est avérée exacte après avoir exploré les ruines sous l'île centrale du lac, ayant beaucoup changé au cours des cinq cents dernières années. Bower Lake est aussi l'emplacement du camp tzigane, où Theresa a pris le héros de Bowerstone quand il/elle était jeune et avait désespérément besoin de soins.Des bandits apparaissent dans les zones principales, tandis que la crête sous la route Bowerstone frayera un chemin vers un grand groupe de hobbes.Vous aimez ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique slovaque .