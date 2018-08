Tout d'abord merci à vous et aux lecteurs extérieurs qui ont aidé Gears of war France à atteindre le modeste chiffre de 130.000 vues en 1 an ( je prends un peu d'avance car j'ai lance le groupe le 5 septembre).J'avais promis de faire un petit cadeau pour les 100.000 vues et c'est désormais chose faite car je fais gagner un code pour Cuphead.Pour participer c'est simple un vote sur le groupe à gauche .Début du concours : 24/08/2018Fin du concours : 27/08/2018Je ferais un ptit UP dimanche soir pour les retardatairesBonne chance a tous