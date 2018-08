J'ai déjà ce PC à la maison (i3-3240) et sachant qu'une HD5450 coute une vingtaine d'euros en low profile, ça peut faire office de PC ultime pour les jeux en 15khz et 31khz. Toute les consoles jusqu'aux 128 bits dans leur résolution d'origine

posted the 08/24/2018 at 10:32 AM by sussudio