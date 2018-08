Dans Ex-Ranza (Ranger X chez nous) vous êtes aux commandes d'un mécha de combat dernier cri puissamment armée et hyper mobile. Utilisant la manette 6 boutons, la prise en main demande un petit moment d'adaptation car hyper riche étant donné que tous les boutons de la manettes sont sollicités.

posted the 08/23/2018 at 08:16 PM by sussudio