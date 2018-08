Sommaire

Boxes et 2v2 Gnashers Execution seront bientôt disponibles sur Gears 4 !



Améliorez rapidement les compétences de la Horde ce week-end avec le Feral Horde Pack.



4XP Exécution et Globale 2XP se poursuit tout au long du week-end.



Liste des nouveaux succès.

2 VS 2

Retournez à l'arène qui crée - ou brise - des amitiés. Boxes (2v2) arrive bientôt sur Gears 4, GRATUIT pour tous les joueurs ! .



Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, Boxes est une version découpée de War Machine qui offre un mélange épicé de couverture longue, courte, haute et colonne - le tout dans une très petite carte 2v2 focalisée.





Nous rendrons les boîtes disponibles dans Public Play et Private Play cet automne.



Pack Horde Ferraille

A la demande générale (euphémisme !), nous ramenons le 400 Crédit Ferraille Horde Pack à partir de demain !



Ce Pack est parfait pour collecter des compétences Epic Horde, avec des taux de chute de compétences Epic Skill considérablement augmenté par rapport aux Horde Packs standard. Il y a aussi quelques ensembles de peaux d'armes à thème animal .



Trouvez la Horde Pack Ferraille en jeu pour ce week-end seulement.



Summer Of Gears

4XP Exécution se poursuit tout au long de ce week-end jusqu'à lundi, date à laquelle nous allons passer à.....



Roi de la Colline ! Obtenez 4XP dans KOTH à partir du lundi prochain jusqu'au mardi 4 septembre ! Double XP est toujours actif dans toutes les autres playlists Versus et Horde jusqu'à la fin du mois aussi !





Équipement honoré



- Re-Up au prestige 11. ( Inspiré par la communauté.)



Juge, Juré et bourreau



- Dans n'importe quel mode, exécutez une de chaque exécution unique. Inspiré de Blowfish666. (et techniquement la réalisation de Gears 3 du même nom !)



Quand la douche est trop chaude



- Dans n'importe quel mode, tuez un ennemi avec les flammes d'une grenade incendiaire.( Inspiré par SmugDoomGuy.)



Une ressource mortelle et pleine de ressources



- Dans le chapitre 4 de l'acte 4 de la campagne, tuer le Swarmak à l'aide d'une arme différente pour faire éclater chaque cloques sur Insane ou au-dessus. Inspiré par Yurgi Windu. (Note : Sous réserve d'essais de jeu, ce nombre peut être réduit par rapport à chaque ampoule).



Salut, maman.



- Rentre chez toi et dis bonjour à maman. (Inspiré par la communauté.)



Je vais prendre ça



- Dans Public Versus, tuer un adversaire tenant une arme de puissance et la récupéré pour vous-même 5 fois. ( Inspiré par Rabid Czun.)



Mode de vie actif



- Dans Public Versus, tuez 100 adversaires avec des balles éclair (Inspiré par Gambler125.)



Désolé, ça ne m'est jamais arrivé avant.



- Dans Public Versus, gagnez un round de Gardien, Exécution, Escalade ou Dodgeball en moins de 60 secondes. (Inspiré par Tuhin94.)



Jouez à l'objèctif



- Obtenez 200 captures d'anneaux et 100 casses d'anneaux dans King of the Hill ou Escalation (public contre public seulement). (Inspiré par DarthDara.)



Qui veut du pain grillé ?



- Faites rôtir un boss en Horde dans l'incinérateur Forge ou Forge Blitz en dément ou au-dessus .( Inspiré de The lMlan). (Note : Sujet à des tests de jeu / vérification de parcours).



Un peu raté



- Réunissez le groupe et complétez une variante de 25 ou 50 vagues de Horde avec Marcus, Cole, Dom, Baird et Anya tous présents.



Réalisation secrète -



-C'est un secret ! Inspiré par la communauté (crédit au créateur donné dans la description de déverrouillage).



Réalisation secrète



-C'est un secret ! Inspiré par la communauté (crédit au créateur donné dans la description de déverrouillage).



2x Réalisations secrètes créées par TC



2x TBA Réalisations créées par TC

À la semaine prochaine