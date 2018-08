Pour une fois, j'avais vu juste.En effet, Blizzard a dévoilé son nouveau court-métrage Overwatch, et c'est bien Hana Song, alias Dva, qui est à l'honneur :Une fois de plus je trouve que la qualité des courts métrages de chez Blizzard forge le respect.( par contre on assiste quand même à la plus belle friendzone vue depuis des annéesVue la dernière image du court métrage on peut s'attendre aussi à un nouveau skin pour elle.Et en plus de son court métrage, la gameuse a aussi droit à sa carte ,Busan :Celle-ci est dores est déjà disponible sur le PTR, avec quelques autres petits changements, et nouveaux modes de jeux arcade dont vous retrouverez la liste sur le site du jeu.Petit bonus le jeu sera accessible gratuitement du 23 au 27 Août, profitez en !Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !PS : quand même interflora se moque de la friendzone