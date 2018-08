Nous vous annoncions, il y a quelques jours, que Valve serait en train de travailler en coulisses sur un nouvel outil de compatibilité baptisé Steam Play qui permettra aux jeux conçus pour Windows de fonctionner sous Linux et que cet outil serait directement configuré par Valve afin de simplifier la tâche des utilisateurs.En effet, des traces de l’existence de ce projet avaient été retrouvées dans le code de l’application de Valve. Celles-ci décrivaient le nouvel outil comme suit : « Steam Play installera automatiquement des outils de compatibilité qui vous permettent de jouer à des jeux de votre bibliothèque conçus pour d’autres systèmes d’exploitation ». Il faut noter que l'équipe de Steam a, dans le cadre de ce projet, travaillé depuis 2016 avec CodeWeavers, l'éditeur de l'application CrossOver qui permet de faire fonctionner des applications Windows sous Linux.Proton, l’outil utilisé par Steam Play pour fournir la compatibilité Windows-Linux, est construit autour d’une version personnalisée de Wine et intègre d’autres bibliothèques développées en parallèle. Il est entièrement open source et devrait fournir des performances supérieures à Wine dans bien des cas, selon Valve. Les implémentations de DirectX 11 et 12 sont désormais basées sur Vulkan (DXVK et vkd3d) et les performances dans les jeux multithreads auraient été grandement améliorées par rapport à celles de Wine.Suite : https://www.developpez.com/actu/219995/Steam-Play-confirme-par-Valve-apres-son-apparition-dans-une-beta-du-client-Linux-de-Steam-mais-rien-de-prevu-pour-les-plateformes-Mac/