Le développeur qui s'est chargé des portages sur Switch de Chocolate Doom, Postal ou encore Cannonball, est de retour avec une première version de Mame. Mame-NX développé par Lantus360 est en effet le premier portage du célèbre émulateur multi-plates-formes de machine d'arcades. Pour effectuer cet exploit, il s'est appuyé sur la version v0.72 proposée sur Xbox 360, l'objectif final étant de démarrer les jeux à toute vitesse avec l'audio, la musique, seuls les jeux CPS1, CPS2, Midway et Konami ont été testés. Le développeur espère étendre le support aux autres bornes dans des prochaines versions.

posted the 08/21/2018 at 02:02 PM by sussudio