epuis son annonce qui nous ramène déjà six années en arrière, Cyberpunk 2077 aura su se faire attendre jusqu’à son retour en grande pompe il y à peine quelques mois de cela en venant comme qui dirait hacker les dernières minutes de la conférence Microsoft a l’occasion de l’E3. De nouveau sous les feux des projecteurs, CD Projekt Red ne pouvait décemment pas se permettre de laisser filer l’instant sans donner de quoi manger à son public. Si les journalistes actuellement présents à la Gamescom de Cologne pourront toujours profiter d’une présentation comme de coutume réservée à leur profession, les simples joueurs devront quant à eux se contenter d'un nouveau carré d'images, et peut-étre méme, si la chance est de notre coté, d'un nouveau trailer dans les heures a venir. Petite progression tout de même, il s'agit la des premières images capturées a la première personne, angle de vue choisit pour cette nouvelle production des développeurs Polonais

posted the 08/21/2018 at 02:00 PM by sorow