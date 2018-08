Ayant pas mal exploré les catalogues de consoles rétro, je vous propose une liste des meilleurs jeux Dreamcast sortis en import jap. Ça permettra aux fondus d'émulation ou ceux qui voudront acheter les jeux (prépare le porte monnaie poto) d'avoir un aperçu des perles cachés de la dame blanche. On peut ajouter les jeux suivant : - KOF 99 Dream Match/2000/2001/2002 - Sakurai Taisen 1/2/3/4 (uniquement en japonais) - Frame Gride - Sega Tetris Avec cette liste, vous avez le top du top en import jap sur Dreamcast

posted the 08/20/2018 at 05:16 PM by sussudio