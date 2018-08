Encore au stade de secret de polichinelle le développement de Fable IV prend forme et Fable France s'est dit qu'un récapitulatif des développeurs recruté par Playground Games serait fort intéressant pour savoir a qui va être confiée la licence qui a marqué beaucoup de joueurs.Vous êtes prêt ? c'est parti !Lors d'une seconde vague de recrutement Playground Games a embauché une autre vague de talents pour son RPG Open World.Le développeur a ajouté une gamme de recrues provenant de fabricants de jeux reconnus tels que BioWare, Rocksteady Games, Ninja Theory, et Guerrilla Games, ainsi que des embauches du studio Motive d'Electronic Arts.Toutes les nouvelles recrues travailleront sur le RPG de Playground, qui est en cours de développement dans le deuxième studio de la société.Jonathan Rowe est un directeur artistique ayant travaillé pour Crytek ( Ryse ) & qui est rester 2ans et demi chez IO interactive pour ensuite devenir le directeur artistique du projet RPG de Playground Games.Du très beau monde en perspective pour le projet RPG de Playground Games surtout que de nouvelles têtes viendront ce greffé à tout ce beau monde car le recrutement se poursuit à l'heure actuelle

posted the 08/20/2018 at 11:36 AM by negan