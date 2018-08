hommages





Intégralement doublées, les cinématiques sont une franche réussite.





Les décors sont un des points forts du jeu, même si certains éléments grossiers pourront parfois faire tâche.

La Mort vous va si bien

Elément centrale du scénario, que ce soit en tant que personnage ou en tant qu’enjeu, la Mort propose au héros, Sorun, de le ressusciter afin qu’il puisse accomplir sa mission, à savoir rejoindre la cité des Immortels, Caer Siorai. La Faucheuse est en effet furieuse : de moins en moins d’âmes rejoignent ses rivages avec la découverte du secret de l’immortalité, et vous êtes donc mandaté pour venir à bout des immortels de Siradon et briser l’instrument leur permettant d’outrepasser la condition de simple mortel. Franche réussite, le scénario est habilement construit et vous surprendra de par son déroulement, à moins que vous soyez du genre à finir les jeux d’une traite sans mourir une seule fois. Les points de sauvegarde (au centre ci-dessous) rappelleront la thématique principale.







« Salut gamin ! Le jeu est nul, j’me casse en toucher deux mots à Momotaros et Iglooo, ces cons m’ont fait perdre 20 balles. »

Death’s Gambit avait suscité de nombreux espoirs : force est de constater qu’ils mourront aussi surement que la Mort exerce son emprise sur nos faibles corps. Le titre aurait gagné à prendre 6 mois supplémentaires pour polir certains aspects primordiaux de ce genre de jeu (le ressenti manette en main, le level-design, sa partie RPG…) et la partie la plus réussie du titre, à savoir sa narration et son scénario, n’est pas ce que l’on attend de cette catégorie. Gageons que le prochain projet de White Rabbit aura tiré les enseignements de cette déroute et saura mieux passionner le joueur.

5/10 pour les amateurs du genre en manque , les autres retireront un point et attendrons patiemment des promos et d’éventuels MàJ. Pour ceux qui seraient tentés de découvrir ce type de jeu via le titre : oubliez. Allez profiter du soleil, faites des crêpes, jouez à Picross, coupez du bois, faites un mikado avec des gamins, tout ce que vous voulez sauf ça.

Les points immortels :

- Quelques beaux écrans

- Narration et scénario simples mais efficaces

- Bonne bande-son

- Traduction française disponible



Les points mortels:

- Des innovations inutiles (la monture)

- Peu d’équipements

- Des bugs à foison, parfois fatals, parfois

- Impacts plus que décevants, hitboxes étranges, nervosité aux fraises

- Niveaux riquiquis, limite incohérents

- Plus un boss-rush qu’un Dark Souls-like 2D

