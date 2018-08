Lors d’une interview accordée àa déclaré queest sur le point d’entrer dans son arc final ! Une annonce qui peut paraitre évidente étant donné que 18 tomes de la partie 8 sont déjà disponibles au Japon et que les parties 3 à 6 ne comptent qu’entre 16 et 18 tomes, la seule exception étant les 24 tomes de la partie 7, mais l’auteur dea indiqué qu’il ne décide jamais à l’avance de la fin d’une série et qu’il continue à dessiner jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’idées.Compte tenu du dernier classement de popularité, nombreux seront les lecteurs à se réjouir de la fin de. Maintenant il reste à savoir si les 31 ans de prépublication den’ont pas trop fatigué, et s’il souhaite vraiment se lancer dans une partie supplémentaire.