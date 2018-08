Avec ce qui se passe en ce moment sur la scéne retro (emuparadise, theisozone etc), je me suis dis que c'était le moment de trier une bonne fois pour toute le bon grains de l’ivraie et de faire une sélection des meilleurs jeux de chaque support, en particulier ceux qui ont un énorme catalogue global ou import.Ce qui serait sympa c'est de faire découvrir les gros jeux de chaque support ainsi que les perles cachés du grand public via des articles court et non rébarbatif. Juste une vidéo par jeu avec un descriptif. il faut que ce soit des jeux accessible aux occidentaux (exit les rpg non traduits), ce qui exclut pas mal de jeux exotique.Le but c'est de faire un top (peu importe le nombre) des indispensables de chaque support et de répertorier les jeux qui sont passés sous les radars.Si vous avez des jeux a conseiller, n’hésitè pas en postant un commentaire, ça m'aidera dans mon travailRien que la catalogue jap PS1 c'est juste le boxon totalBon sinon ça m’empêche pas de finir des jeux tout ce taff. Hier j'ai finir Super Mario 3D World, une tuerie ce jeu