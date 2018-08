Sommaire

Obtenir votre Ruby Scion Ruby



Le Ruby Scion peut maintenant être réclamé instantanément sur GearsofWar.com/My-Rewards dès que vous terminez le Ruby Scion Challenge ! La plupart des membres de l'équipe ici sont toujours dans la course pour les 6000 morts, mais nous avons vu beaucoup d'entre vous qui ont déjà tué cette montagne de Swarm. Si c'est le cas, il est tout à vous.



En ce qui concerne les récompenses Diamant Scion et Saison 4, nous avons des nouvelles qui nous enthousiasment personnellement. Dans les semaines à venir, nous lancerons la réclamation instantanée en cours de saison pour vos récompenses de placement classées ! Cela signifie qu'à la seconde où vous atteindrez le niveau suivant, vous pourrez accéder à la page Mes récompenses et ajouter instantanément vos skins durement gagnés à votre collection. Et oui, cela inclura le Scion diamant .



Le lancement de cette fonctionnalité marquera le remplacement final des récompenses basées sur le déploiement. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé dur pour améliorer la façon dont nous pouvons obtenir des récompenses pour les fans - du déblocage instantané des récompenses, à l'amélioration de la fiabilité et de la capacité de suivre vos progrès en temps réel - et nous espérons que vous en ressentez aussi les effets positifs. Merci de nous supporter. Nous envoyons également un grand merci à nos équipes Live et Web pour leur excellent travail sur cet ensemble de fonctionnalités.

Drop du mois d'Août

La Série 3 s'agrandit un peu plus la semaine prochaine avec 3 personnages supplémentaires et 2 jeux de skins d'armes supplémentaires !



A partir de lundi, le Sauvage locuste Drone, Grenadier et Grenadier Elite rejoindront la série 3, ce qui les rendra craftable et découvrable dans les Gear Packs standard.



Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas terminé leur collection de skins d'armes Gearsball, vous pourrez maintenant confectionner vos cartes Gearsball manquantes dans le cadre de cette série 3, à côté des skins d'armes Sauvage Locuste.

Summer of Gears

Tout au long du week-end, vous pouvez obtenir 4XP en Gardien dans le cadre de notre event Summer of Gears !



En parlant de cela, la semaine prochaine, nous irons aussi loin que possible avec l'arrivée de 4XP en Execution ! Vous pourrez profiter de 4XP en Exécution du lundi 20 août au lundi 27 août.

Gear Pack Spectre

Ce week-end verra le retour du Spectre Gear Pack ! Ce pack comprend le Ninja noir et le Spectre Ninja blanc. La peau de l'arme spectrale est aussi l'une de nos préférées ici au studio. Le Spectral Gear Pack sera disponible tout le week-end pour 400 Crédits.





À la semaine prochaine