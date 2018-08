Pitch (wikipedia) :Poe Dameron, un commandant de la Résistance, envoie le jeune pilote Kazuda Xiono espionner le Premier Ordre. Afin de remplir sa mission, Kazuda se rend sur la station spatiale Colossus. Celle-ci est utilisée par de nombreux vaisseaux pour le ravitaillement et les réparations, mais également pour des courses dangereuses. Alors qu'il montre ses compétences de vol à son arrivée, Kazuda se retrouve entraîné dans l'une des coursesStar Wars Resistance est une série d'animation en 3D américaine, créée par Dave Filoni, dont la diffusion est prévue à l'automne 2018 sur Disney Channel.La série se déroule entre l'épisode VI et l'épisode VII de la série de films Star Wars. Elle est centrée sur Kazuda Xiono, un jeune pilote recruté par la Résistance, qui doit espionner la menace grandissante du Premier Ordre.La série est attendue pour le 7 octobre aux USA sur Disney Chanel, et prochainement en France sur Disney XD.