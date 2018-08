Salut tout le monde,



Nous avons pensé publier une déclaration concernant la spéculation afin que tout le monde ait une vue d'ensemble.



Tout d'abord, nous aimerions parler de l'éléphant dans la salle :



Violation du droit d'auteur



Les lois sur la violation du droit d'auteur varient d'un pays à l'autre, mais le principe de base est que la violation du droit d'auteur est la cause d'une perte monétaire ou d'un dommage pour le détenteur du droit d'auteur.

Avec les jeux rétro, il n'y a aucun moyen d'acheter les jeux - et encore moins les systèmes pour y jouer - d'une manière qui générerait encore des revenus pour les détenteurs de droits d'auteur. Aucune, quelle qu'elle soit.



C'est pourquoi les roms rétro ont toujours été une zone grise. La distribution de leurs œuvres, bien que désapprouvée, n'a jamais fait l'objet d'une action en justice, comme dans un tribunal qui est ce qu'ils auraient à prouver - perte monétaire ou dommages-intérêts. Et ils n'ont pas pu - parce que ce n'est tout simplement pas vrai.



La contrefaçon de marques de commerce est aussi une autre histoire, mais nous étions aussi très stricts dans ce domaine - selon notre liste de marques de commerce restreintes. Nous l'avions en place bien avant que de nombreux sites rétro ne commencent à paniquer.



CEPENDANT - Cela dit - Les temps changent. Il y a maintenant de plus en plus de façons d'obtenir ces titres rétro par des avenues qui profitent aux détenteurs de droits d'auteur et il semble clair, en raison des événements récents, qu'il y a beaucoup plus d'avenues en développement.



C'est pourquoi nous avons décidé de jeter l'éponge de notre propre chef. C'était un bon voyage et c'était un voyage juste, mais il est clair que dans un avenir pas si lointain, la distribution de titres rétro pourrait être un cas sérieux de violation du droit d'auteur.



Cela ne veut pas dire qu'ils auront raison - il y a de fortes chances qu'ils n'en aient pas l'habitude. Nous avons des idées sur la façon dont l'archivage des titres rétro et le plaisir des détenteurs de droits d'auteur devrait être fait et nous aimerions bien le poursuivre éventuellement.

Nous pensons que les webmasters de sites rétro rom devraient se réunir et travailler avec les détenteurs des droits d'auteur. Il n'est pas nécessaire que ce soit aussi difficile - et les criminels ne devraient pas être faits d'enthousiastes passionnés.



Prenez Spotify par exemple. Spotify a dominé l'industrie de la musique et ils ont commencé avec des fichiers MP3 de sortie de scène. Leur prix abordable, leur sélection et leur facilité d'utilisation ont permis de mettre un terme à tous les cas graves de piratage de musique en ligne.

Les similitudes sont stupéfiantes. Il est temps qu'il y ait un milieu heureux comme Spotify pour les jeux rétro.



Aller de l'avant.....



Nous voudrions déclarer explicitement que nous ne changeons pas d'image ou de marque, malgré le consensus général.

Il y a un nouveau projet en cours par des passionnés de jeux rétro pour reconstruire nos archives originales. Et nous leur souhaitons bonne chance.



Merci d'avoir joué !

TiZ





