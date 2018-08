Suite au succès mitigé de ses projets de lecteurs CD-ROM pour la Mega Drive au début des années 1990, SEGA se retrouva en compétition avec un nouveau venu, Sony et sa console PlayStation, et dut se préparer à une bataille dont les règles n’ont pas été immédiatement identifiées par la plus aguerrie des deux sociétés dans cette industrie. Et pourtant, en 1993, les pontes de SEGA avaient décidé qu’ils voulaient des jeux dotés d’une 3D à la pointe de la technologie pour le lancement de la Saturn. L’une des équipes en charge de produire ce genre de titres fut baptisée « Team Andromeda » et allait, pendant les cinq ans de son existence, créer une série de jeux alliant la forme d’un shoot ’em up en 3D avec un univers de RPG mystique. Le travail de la Team Andromeda connut son paroxysme avec le légendaire Panzer Dragoon Saga, millésime de 1998 – maintenant une rareté dont la valeur financière a beau être élevée, elle ne semble pas hors de prix par rapport à la qualité de l’expérience qu’elle offre (NdT : l’article date de 2008 et pour information, le RPG valait une centaine d’euros en 2003 et peut maintenant monter jusqu’à 450 €). Mais enfourchons notre dragon et voguons jusqu’au premier jeu de la série : Panzer Dragoon.Suite : http://mag.mo5.com/a-la-une/134976/chronique-la-genese-de-panzer-dragoon-saga/