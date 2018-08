Le sitea dévoilé la liste des arcs de JoJo's Bizarre Adventure les plus appréciés par les lecteurs japonais :8. JoJolion7. Phantom Blood6. Stone Ocean5. Battle Tendency4. Steel Ball Run3. Stardust Crusaders2. Diamond is Unbreakable1. Golden WindEt voici les stands les plus populaires :Et vous, quels sont vos arcs et stands préférés ?